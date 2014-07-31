Мер Одеси відсторонив свого прес-секретаря через антиукраїнські записи у Facebook

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив із посади керівника своєї прес-служби Марію Олійник через запис антиукраїнського змісту на її сторінці в Facebook.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов сьогодні повідомив журналістам.

За його словами, Олійник йому пояснила, що не робила запису, й що зараз їй погрожують невідомі через антиукраїнський зміст тексту, що з'явився в соцмережі.

Мер зазначив, що не знає, чи буде Олійник відновлено на посаді, оскільки це залежить і від «її морального стану» в зв'язку з погрозами.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, керівник прес-служби мера Одеси Марія Олійник 28 липня нібито написала на своїй сторінці в Facebook: «Когда наши моряки скандируют «Героям слава» в ответ на «самипонимаетечто», хочется смыться. За борт. Или чтобы смыло их. Хотя, ребята, может и не плохие. Просто им не повезло». ЗМІ публікували скріншот цієї сторінки.

Сама Олійник заявила, що запис антиукраїнського змісту на її сторінці в соцмережі зробили невідомі, які зламали її аккаунт.

Вона також зазначила: «Зараз, коли така нестабільна політична ситуація, виступати з подібними заявами, тим більше, мені – людині, яка працює в мерії, це, як мінімум безвідповідально. Займатися такими речами абсолютно не по мені».