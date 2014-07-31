Нацгвардія спростувала інформацію про офіцера, який нібито співпрацював з терористами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Особа, про яку йдеться у повідомленні (згідно зі службовими та оперативними даними), ніколи не служила в лавах Національної гвардії», - повідомили у прес-службі.

Читайте такожВійськові затримали коригувальника вогню бойовиків, який прикидався мирним жителем

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру СБУ, 29 липня співробітники СБУ затримали громадянина України М., старшого офіцера Національної гвардії України, який своїми злочинними діями сприяв діяльності терористичної групи та мав стосунок до підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Встановлено, що він під час перебування у червні-липні 2014 р. у зоні проведення АТО у Донецькій області встановив контакт з керівником розвідувального підрозділу (позивні "Бонаква", "П'ятнадцятий", на даний час перебуває у місті Донецьк) терористичної групи під керівництвом громадянина РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та передавав бойовикам інформацію про плани керівництва сил АТО, дані про командирів, місця розташування, чисельність особового складу та озброєння батальйонів "Дніпро" та "Дніпро-2", місця розташування прихованих вогневих позицій ЗС України у Слов'янському районі та блок-постів сил АТО.

М. заздалегідь поінформував бойовиків про прибуття 1 липня у зону проведення АТО міністра внутрішніх справ України Авакова з метою підготовки терористами замаху на вказану посадову особу. Також М. надав бойовикам інформацію про місце дислокації та систему охорони штабу АТО в Ізюмському районі Харківської області та запропонував терористам здійснити збройний напад на штаб, повідомляв прес-центр СБУ.