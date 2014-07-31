Україна має шанс повернути Крим - колишній міністр туризму АРК

Про це він заявив під час круглого столу у рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Треба порушити питання, як ставитися до цієї проблеми. Це питання території або все ж таки людей, які живуть на цій території. Володимир Путін воює за територію. Весь світ давно воює за переваги людей», - сказав він.

На думку Лієва, влада України може повернути Крим.

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«Я все ж вважаю, що ми маємо шанси повернути Крим, якщо ми поводитимемося не так, як вели до цієї анексії. Жодного вишу більш-менш пристойного українського у Криму не було. Кримчан треба було знайомити з Україною, і зараз цю роботу не можна зупиняти. Я думаю, що є шанси через роки збудувати правильну гуманітарну та інформаційну політику по відношенню до Криму, налаштувати населення Криму так, щоб вони бачили різницю», - відзначив Лієв.