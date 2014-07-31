Зараз у людей в Криму настає «протверезіння» - депутат міськради Севастополя

Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», сказав по скайп-зв'язку депутат міської ради Севастополя Василь Зеленчук.

«Зараз наступає «протверезіння» у людей, які займаються підприємницькою діяльністю», - сказав він, кажучи про настрій кримчан у даний час.

Він відзначив, що туристичний сезон зірвано, ціни зросли в два-три рази, і зараз настає такий період часу, коли людина замислюється: що ж відбулося».

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«Перспективи розвитку немає, робочі місця скорочуються, і не тільки у сфері туризму, а й у сфері будівництва, логістики, обслуговування тощо. І люди починають це відчувати на власній кишені, на власному бюджеті. І починають доходити такої думки: чи варто було це взагалі робити, чи правильно ми зробили», - пояснив Зеленчук.