Порошенко наполягає на виборах ВР за пропорційною системою з відкритими списками



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю українським телеканалам.

Говорячи про закон про вибори, президент зазначив, що має своє ”тверде переконання, який закон є оптимальним”.

”Це пропорційна система з відкритими списками”, - сказав Порошенко.

”Який компроміс буде досягнутий у Верховній Раді – це поки що відкрите питання. Попереду тиждень, коли ми домовилися, що парламентська комісія за участі представника президента в парламенті опрацює виборчу систему”, - відзначив він.

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При цьому Порошенко відзначив, що дехто хоче використати недосконале виборче законодавство для того, щоб відкласти вибори. ”Україна не має часу на розмови. Домовляться про пропорційну систему з відкритими списками – нехай ідуть на пропорційну систему, взагалі не здатні домовитися – будуть обиратися так, як в законодавстві є зараз, але вибори відбудуться за будь-якої погоди”, - наголосив глава держави.