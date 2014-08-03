Довіру Берліна до Москви "серйозно підірвано" - голова МЗС Німеччини

Голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр відкидає критику своїх посередницьких зусиль у подоланні українського кризи дипломатичними методами і робить ставку на продовження переговорів з Росією.

Довіру між Берліном і Москвою "без сумніву серйозно підірвано", - зазначив голова німецької дипломатії, відповідаючи на запитання газети Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передає DW.

Якщо при цьому федеральний уряд не припиняє переговорний процес із Росією, то мова не йде про "політичну наївність", наголосив він.

Читайте такожУ партії Меркель порадили Путіну "злізти з пальми на землю"Для кожного має бути очевидно, що "без участі Москви навряд чи можна або дуже складно досягти політичного рішення українського кризи", - зазначив Франк-Вальтер Штайнмайєр.