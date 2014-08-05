Озброєні бойовики спостерігають за роботою міжнародних експертів на місці падіння Boeing (фоторепортаж)
13:52, 05 серпня 2014Політика
4 0
Учора експерти змогли попрацювати на місці падіння малайзійського літака лише півтори години - терористи заблокували рух автоколони.
Міжнародні експерти з Австралії, Нідерландів та Малайзії працюють на місці катастрофи Boeing-777 в Донецькій області.
Проросійські бойовики спостерігають за членами пошукової місії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter