Озброєні бойовики спостерігають за роботою міжнародних експертів на місці падіння Boeing (фоторепортаж)

Учора експерти змогли попрацювати на місці падіння малайзійського літака лише півтори години - терористи заблокували рух автоколони.

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