Озброєні бойовики спостерігають за роботою міжнародних експертів на місці падіння Boeing (фоторепортаж)

13:52, 05 серпня 2014
Політика
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Учора експерти змогли попрацювати на місці падіння малайзійського літака лише півтори години - терористи заблокували рух автоколони. 

Міжнародні експерти з Австралії, Нідерландів та Малайзії працюють на місці катастрофи Boeing-777 в Донецькій області.

Проросійські бойовики спостерігають за членами пошукової місії. 

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