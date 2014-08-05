Порошенко змінив начальників управлінь СБУ у Миколаївській та Одеській областях

Президент України Петро Порошенко провів ряд кадрових змін, зокрема: змінив начальників управлінь СБУ в Миколаївській та Одеській областях, і призначив свого радника директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Президент України Петро Порошенко указом № 637/2014 призначив Сергія Батракова начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області. Іншим своїм указом № 635/2014 Порошенко звільнив Сергія Куроша від посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області. Також указом № 636/2014 Президент призначив Сергія Базюк начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Іншим своїм указом № 634/2014 Порошенко звільнив Володимира Кириленка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Читайте такожПорошенко проводить нараду з керівниками силових структур Крім цього, Петро Порошенко призначив свого радника Володимира Горбуліна директором Національного інституту стратегічних досліджень. При цьому президент затвердив зміни до указу щодо Національного інституту стратегічних досліджень, замінивши в ньому слова «директор Інституту» словами «радник президента України - директор Національного інституту стратегічних досліджень». Таким чином, згідно з документом, «Національний інститут стратегічних досліджень очолює радник президента України - директор Національного інституту стратегічних досліджень». Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави.

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