Міжнародним експертам на місці падіння Boeing-777 знову заважали терористи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіону України.

Як зазначається в повідомленні, за результатами оперативної перевірки було вкотре підтверджено, що жодних бойових дій Збройні сили України на території, де працюють експерти, не ведуть. Домовленості України щодо забезпечення припинення вогню в радіусі 20 км від місця виконання завдань Міжнародною групою експертів та 10 км вздовж маршруту руху колони експертів витримуються.

Читайте також110 міжнародних експертів прибули на місце катастрофи "Боїнга-777" - ОБСЄ З 14.00 до 16.00 за дозволом представників "ДНР" роботи були продовжені невеличкою групою експертів у районі населених пунктів Петропавлівка та Розсипне. Для решти експертів проведення робіт було заблоковано.

Знайдена невелика кількість особистих речей. Останків та фрагментів тіл знайдено не було. Таким чином, на зазначеній ділянці пошуки завершено, зазначається в повідомленні.

О 16.15 колона вирушила в зворотному напрямку і вже повернулася на базу дислокації у місто Соледар.

Сьогодні колона складалася з 97 експертів, що пересувалися на 16 транспортних засобах (45 експертів з Нідерландів, 28 – з Австралії, 12 – з Малайзії), викладено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 110 міжнародних експертів з Австралії, Нідерландів та Малайзії прибули на місце катастрофи "Боїнга-777" в Донецькій області.

Напередодні групі експертів, через блокування терористами руху колони протягом певного періоду, вдалося попрацювати на місці падіння літака Boeing 777 короткий проміжок часу – лише півтори години. Було проведено пошукову операцію у шести квадратах в районі населених пунктів Красний Луч, Петропавлівка, Московське. Знайдені особисті речі та документи загиблих (паспорти і фотоальбоми). На місце виїжджали 18 автомобілів та 124 експерти.

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

31 липня міжнародним експертам, які прибули з Нідерландів і Австралії, вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака.