ЗМІ: На Кіпрі заморожено близько 5 мільйонів доларів оточення Януковича

На Кіпрі заморожені близько п’яти мільйонів доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє Deutsche Welleз посиланням на кіпрський підрозділ боротьби з відмиванням грошей (MOKAS).

«У рамках санкцій ЄС на Кіпрі заморожені активи колишніх українських можновладців на суму 1,5 мільйона євро і 3 мільйони доларів», - повідомляє видання.

«Заморожені рахунки чотирьох осіб, які входять до ухваленого у березні санкційного списку ЄС. У цьому списку перебувають, зокрема, екс-президент України Віктор Янукович та його сини, а також найближче оточення президента з числа колишніх урядовців і бізнесменів», - зазначає MOKAS.

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Як повідомляється, заморожені активи включають кошти як на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній. Про повернення цих грошей в Україну поки не йдеться.

«На Кіпрі наразі не відкрито жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні обвинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожено», - пояснює MOKAS.