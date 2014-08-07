Українські військові вирвалися з оточення російської армії, є загиблі - ЗМІ

Оточені на кордоні з Росією частини Збройних Сил України вирвалися з оточення російської армії та возз'єдналися з основними силами. Інформацію про це ЛІГАБізнесІнформ підтвердидо джерело у штабі АТО.

Воно розповіло, що операція з прориву оточення проводилася одночасно з двох боків - з боку Савур-Могили наступали основні частини, відкриваючи коридор, з боку прикордонних районів у бойовому порядку висунулися частини української армії, які перебували в облозі. Завдяки спільним діям сил ЗСУ вдалося пробити оточення та возз'єднатися.

Джерело зазначило, що частини ЗСУ та прикордонники, які знаходились в оточенні в районі Должанського, Дьякова і Краснопартизанска - угруповання військ у складі окремих підрозділів 72-й, 24-й, 51-ї механізованих бригад, а також 79-ї аеромобільної бригади, також оточення залишили 3 полки спецназу і прикордонники.

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В цілому оточення залишили більше 1 тисячі українських військових та прикордонників. Солдати вийшли на своїй техніці, знищивши все, що можна було забрати з собою. При прориві загинули кілька солдатів. Точне число поки невідомо, однак журналіст Юрій Бутусов пише про п'ять загиблих прикордонників та трьох солдатів армії, є поранені.

У штабі АТО підтвердили інформацію про те, що Савур-Могила повністю контролюється силами АТО. Однак терористи тепер зможуть безперешкодно перетинати територію на серйозному відрізку українсько-російського кордону.