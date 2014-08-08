Постпред України в ООН: Є серйозні підстави очікувати масштабного вторгнення Росії

Напружена ситуація на кордоні України та Росії дає підстави говорити про загрозу великомасштабного вторгнення військ РФ під приводом миротворчої операції. Із такою заявою виступив на Раді Безпеки ООН представник України Олександр Павличенко, повідомляє сайт ТСН.

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"У нас є серйозні підстави очікувати відкритого великомасштабного вторгнення Росії під приводом миротворчої операції", - сказав він. Дипломат повідомив, що Росія нарощує військову присутність, обстрілює українські підрозділи, а безпілотники РФ постійно порушують повітряний простір України.

Павличенко підкреслив, що ніякі російські сили не можуть вступити на території України без згоди влади. "Будь-яке таке вторгнення вважатиметься агресією і до цього буде відповідне ставлення", - зазначив представник України в ООН.