У Донецьку в результаті обстрілу пошкоджена газорозподільна підстанція

Масований обстріл з важких знарядь почався близько 4 ранку, про що свідчать численні повідомлення мешканців усіх районів Донецька, повідомляє прес-служба міськради.

В результаті попадання снарядів у Київському районі зруйновано приватний житловий будинок по ул.Маркова і частина поліклініки лікарні №18, де перебувала реєстратура. Біля лікарні постраждала жінка.

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У мікрорайоні Широкий снаряд потрапив в газорозподільну підстанцію. На місце вже виїхали фахівці ПАТ "Донецькміськгаз" для оцінки заподіяного збитку і ліквідації аварії. Також в результаті обстрілу знеструмлено 19 трансформаторних підстанцій на першій і другій майданчиках Админпоселення.

Крім того, є повідомлення про те, що через попадання снаряда горить продуктовий магазин в Кіровському районі. Інформація перевіряється.

Станом на 9.30 у Донецьку зберігається напружена обстановка. При цьому громадський транспорт і системи жизнобеспечениягорода працюють у штатному режимі.