Порошенко обговорив із главою Червоного Хреста, як відправити на Донбас гуманітарну місію

Як повідомляє прес-служба Глави держави, Петер Маурер наголосив, що високо цінує ініційовану Президентом України міжнародну місію гуманітарної допомоги. Він запевнив, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий надавати цій місії всіляке сприяння.

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Сторони досягли домовленості про те, що Червоний Хрест бере на себе вирішення всіх організаційних і логістичних питань щодо міжнародної місії. Петер Маурер повідомив Петра Порошенка про намір направити в Україну керівника регіонального відділення Червоного Хреста.

Глава держави запросив Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати Україну у найближчій перспективі. Петер Маурер з вдячністю прийняв запрошення Президента Порошенка.