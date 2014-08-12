У ВР розглянуть два законопроекти щодо позачергових парламентських виборів - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах парламенту заявив лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.Читайте такожВерховна Рада розгляне питання про санкції проти РФ (відео-трансляція)

“Домовились винести два законопроекти - за змішаною та за пропорційною системою. Мій і, здається, Єрємєєва”, - зазначив Соболєв.