У ВР розглянуть два законопроекти щодо позачергових парламентських виборів - Соболєв
12:04, 12 серпня 2014Політика
0 0
На нараді у голови Верховної Ради України Олександра Турчинова домовилися винести на розгляд парламенту два законопроекти стосовно позачергових виборів народних депутатів - за змішаною та за пропорційною системою.
У ВР розглянуть два законопроекти щодо позачергових парламентських виборів - Соболєв / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах парламенту заявив лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.Читайте такожВерховна Рада розгляне питання про санкції проти РФ (відео-трансляція)
“Домовились винести два законопроекти - за змішаною та за пропорційною системою. Мій і, здається, Єрємєєва”, - зазначив Соболєв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter