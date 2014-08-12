У ВР розглянуть два законопроекти щодо позачергових парламентських виборів - Соболєв

12:04, 12 серпня 2014
Політика
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На нараді у голови Верховної Ради України Олександра Турчинова домовилися винести на розгляд парламенту два законопроекти стосовно позачергових виборів народних депутатів - за змішаною та за пропорційною системою.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це в кулуарах парламенту заявив лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.Читайте такожВерховна Рада розгляне питання про санкції проти РФ (відео-трансляція)

“Домовились винести два законопроекти - за змішаною та за пропорційною системою. Мій і, здається, Єрємєєва”, - зазначив Соболєв.

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