За дрібне хуліганство біля ВР затримано одного з учасників акції протесту
16:59, 12 серпня 2014Політика
0 0
За дрібне хуліганство біля Верховної Ради затримано одного з учасників акції протесту.
задержан один из участников акции протеста / Виталий Уманец
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
Як зазначили у главку, стосовно затриманого буде складено адміністративний протокол.Читайте такожАвтомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори
Водночас, як стало відомо УНІАН, група протестувальників кидала яйця з зеленкою в народних депутатів, які виходили з будівлі ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter