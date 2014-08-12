За дрібне хуліганство біля ВР затримано одного з учасників акції протесту

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як зазначили у главку, стосовно затриманого буде складено адміністративний протокол.Читайте такожАвтомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори

Водночас, як стало відомо УНІАН, група протестувальників кидала яйця з зеленкою в народних депутатів, які виходили з будівлі ВР.