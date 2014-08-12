Впродовж тижня Україна двічі опинялася під загрозою військового вторгнення - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Протягом останнього тижня Україна двічі опинялася під загрозою прямого військового вторгнення (Росії – УНІАН)», - заявив він.

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«Президенту України вдалося локалізувати цю загрозу завдяки дипломатичним і політичним каналам, у спілкуванні з лідерами ЄС, США», - додав Лисенко.

За його словами, є всі передумови для того, щоб колона з гуманітарним вантажем із Росії прибула у той пункт, який визначений представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста.