Російський пункт пропуску "Гуково" щодня перетинають люди у військовій формі - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, зазначивши, що звіт опублікований на сайті ОБСЄ.

У документі йдеться, що впродовж тижня місія зафіксувала безліч груп молодих людей в одязі військового зразка, які перетинають кордон в обох напрямках. Спостерігачі також бачили, як кілька разів машини швидкої допомоги евакуйовували поранених прихильників так званої «ДНР», зазначив Лисенко.

Крім того, згідно зі звітом, в останні три дні почастішали випадки прольоту над пунктом пропуску вертольотів Збройних сил РФ Мі-24.

Ночами вертольоти підлітали дуже близько до точки перетину кордону. У денний час доби, за даними спостерігачів, вертольоти не перетинали повітряний простір України в зоні, яку видно з КПП.

Як повідомлялося, 30 липня глава місії ОБСЄ в Ростовській області Поль Пікар заявив про початок роботи комісії для контрольно-пропускних пунктів «Гуково» і «Донецьк» на російсько-українському кордоні.

Читайте такожВідступати до Росії бійцям 72-ї бригади допомагали спостерігачі ОБСЄ Протягом останньої доби фіксувалися випадки порушення повітряного простору України авіацією ЗС РФ. Так, вчора об 11.40 прикордонний наряд, що ніс службу в пункті пропуску «Мілове» у Луганській області, виявив заліт на територію України 2-х вертольотів Мі-24. Крім того, зафіксовані 4 факти використання безпілотників для ведення повітряної розвідки.