Росія закрила ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Про це УНІАН повідомили у Південному митному управлінні Росії.

«Станом на 9.30 15 серпня пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через митні пости БАПП Куйбишево і БАПП Матвєєв Курган Таганрозької митниці, БАПП Волошино Міллеровської митниці не здійснюється, оскільки суміжні пункти пропуску Маринівка, Успінка, Красна Талівка в Україні не працюють», - зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що посадові особи російських митних постів знаходяться на місцях і готові до здійснення пропуску фізичних осіб і транспортних засобів через кордон.

Решта митних постів у пунктах пропуску на російсько-українському кордоні в регіоні діяльності Південного митного управління РФ працює у штатному режимі.