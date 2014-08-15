50 українських прикордонників і митників прибули на "Ізварине" для огляду гуманітарного конвою
19:02, 15 серпня 2014Політика
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Спільний загін прикордонників і митників України (близько 50 осіб) прибув на міжнародний пункт пропуску Ізварине-Донецьк для проведення огляду російського «гуманітарного конвою».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко.
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Водночас Макаренко уточнив, що українські експерти не приступають до огляду і очікують рішення Міжнародного Червоного Хреста про визнання російського вантажу гуманітарною допомогою.
За словами Макаренка, в разі отримання такого рішення, розмитнення вантажу займе 3-5 днів.
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