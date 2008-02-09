Регламентний комітет ВР пропонує припинити повноваження трьох депутатів від БЮТ

Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендуватиме парламенту достроково припинити повноваження ряду народних депутатів.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.

Зокрема, на виконання доручення голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА комітет розглянув на засіданні заяви народних депутатів від БЮТ Михайла ПОЖИВАНОВА, Олексія ЗАРУДНОГО та Петра КРАВЧУКА про складення ними депутатських повноважень.

Члени комітету ухвалили рішення внести на розгляд Верховної Ради відповідні проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, М.ПОЖИВАНОВ був призначений на посаду керівника Держкомрезерву 29 грудня 2007 року. Того ж дня О.ЗАРУДНИЙ був призначений головою правління Пенсійного фонду України, а П.КРАВЧУК 9 січня 2008 року очолив Державну службу автомобільних доріг України («Укравтодор»).