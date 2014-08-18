Міськрада Сум працюватиме цілодобово в режимі чергування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, про таке рішення під час апаратної наради повідомив сьогодні міський голова Сум Олександр Лисенко.

«Ми бачимо з вами, що зараз у нас дуже незрозуміла ситуація, то «мінують» військкомати, то вокзал. Є провокатори, які дзвонять. Тому, починаючи з завтрашнього дня, міська рада буде вести цілодобове чергування», - зазначив мер.

За словами Лисенка, чергувати будуть усі, починаючи з мера та його заступників, і закінчуючи керівниками департаментів та управлінь.

Як повідомили УНІАН, у секторі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області, у Сумській області цими вихідними до міліції надійшло кілька повідомлень про нібито закладену вибухівку у військкоматах та на залізничному вокзалі.

Читайте такожУ Сумах заборонили влаштовувати феєрверки: зекономлені кошти пропонують передати арміїТак у суботу, 16 серпня, намагались «підірвати» залізничний вокзал у м. Суми, а в неділю, 17 серпня, – Сумський міський, Лебединський районний та обласний військкомати.

Згідно із повідомленням, на місце подій виїздили бригади правоохоронців, кожну з яких очолював представник обласного апарату міліції, крім того, працювали представники прокуратури та Служби безпеки України.

«Хочемо заспокоїти громадян: ретельні перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів не знайшли – всі анонімні повідомлення виявились дурним безглуздим жартом. У мирний час подібні «вибрики» спричиняють великий резонанс, а за нинішньої напруженої суспільно-політичної ситуації подібні жарти можуть спричинити серйозні наслідки. Абоненти, котрі повідомляли про закладені вибухові пристрої, дуже добре розуміли наслідки таких «жартів» для себе, тому завбачливо не представились, а після короткого повідомлення кидали слухавку», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Сумах депутатів міськради перевірять на наявність у них громадянства РФ Міліція нагадує, що за безпідставне повідомлення про вибух передбачена кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн, піврічного арешту або ж обмеження волі на строк до п’яти років.

«За всіма неправдивими повідомлення про закладену вибухівку правоохоронці відкрили кримінальні провадження, знайти «жартівників» - лише справа часу», – зазначив начальник Сумського міського відділу міліції Сергій Лук’яненко.