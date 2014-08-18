В ОБСЄ занепокоєні порушенням свободи слова у Криму

Про це заявила представник зі свободи засобів інформації Організації з безпеки і співпраці в Європі Дуня Міятович, повідомляє Радіо Свобода.

Так, 9 серпня, генеральному координатору інформаційної агенції QHA, засновнику турецького каналу TRT Юкселю було заборонено в’їзд на територію півострова на п’ять років. Фактична влада анексованого Криму ніяк не пояснила причини заборони.

«Я закликаю всіх відповідальних за ситуацію у Криму зупинити залякування представників ЗМІ та утриматися від придушення критичної інформації. Такі вибіркові і обмежувальні заходи не можуть бути прийнятними, оскільки це впливає на вільний потік інформації та свободу слова», – наголошує Міятович.

Читайте такожПутін заявив, що Джемілєв і Чубаров "паразитують" на проблемах КримуРаніше цього місяця Міятович засудила рішення щодо вилучення майна телерадіокомпанії «Чорноморська», яка є найбільшим мовником на півострові.

Як зазначається, Юксель – громадський діяч, ініціатор і керівник багатьох гуманітарних проектів, зокрема дитячих і молодіжних, реалізованих у Криму за сприяння кримськотатарської діаспори Туреччини, радник голови Меджлісу кримськотатарського народу з питань відносин з Туреччиною.

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Нагадується, що 16 березня 2014 р. на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.