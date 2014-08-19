Генсек ООН "глибоко стурбований" повідомленням про напад на колону переселенців на сході Украіни

00:58, 19 серпня 2014
Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун "глибоко стурбований тривожним повідомленням" про напад на колону переселенців на сході Украіни і закликає всі сторони забезпечити безпечний прохід для всіх, хто вирішив залишити зону військових операцій.

/ un.org

Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дужьяррік (Stéphane Dujarric).

"Він закликає всі сторони дотримуватися правил, що регулюють статус вимушених переселенців та біженців, щоб забезпечити безпечний прохід для будь-кого, хто намагається залишити зону активних військових операцій", - передав слова Пан Гі Муна його прес-секретар. 

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У цьому зв'язку Дужьяррік додав, що "цей трагічний інцидент робить актуальним, як ніколи, припинення вогню та пошук дипломатичного рішення".

Крім того, він повідомив, що Пан Гі Мун попросив заступника генерального секретаря з політичних питань Джеффрі Фелмага (Jeffrey Feltman) повернутися в Київ вже цього тижня.

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