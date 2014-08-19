Генсек ООН "глибоко стурбований" повідомленням про напад на колону переселенців на сході Украіни
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун "глибоко стурбований тривожним повідомленням" про напад на колону переселенців на сході Украіни і закликає всі сторони забезпечити безпечний прохід для всіх, хто вирішив залишити зону військових операцій.
Про це повідомив прес-секретар генсека ООН Стефан Дужьяррік (Stéphane Dujarric).
"Він закликає всі сторони дотримуватися правил, що регулюють статус вимушених переселенців та біженців, щоб забезпечити безпечний прохід для будь-кого, хто намагається залишити зону активних військових операцій", - передав слова Пан Гі Муна його прес-секретар.
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У цьому зв'язку Дужьяррік додав, що "цей трагічний інцидент робить актуальним, як ніколи, припинення вогню та пошук дипломатичного рішення".
Крім того, він повідомив, що Пан Гі Мун попросив заступника генерального секретаря з політичних питань Джеффрі Фелмага (Jeffrey Feltman) повернутися в Київ вже цього тижня.