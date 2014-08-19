Меркель ще не вирішила, чи приїде в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє РАР.

"Можу лише підтвердити, що є запрошення для канцлер Меркель відвідати Київ", - сказав в ніч на вівторок прес-секретар уряду, зазначивши, що рішення про візит не ухвалено.

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Вчора міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит Меркель до Києва на найближчу суботу, 23 серпня, зазначивши, що це буде "незвичайний та дуже цікавий візит".

Польське агентство зазначило, що, якби Меркель приїхала до Києва, це стало би її першим візитом від початку останньої політичної кризи в країні, котра вибухнула з початком масових акцій протесту проти непідписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року.

24 серпня Україна відзначає День незалежності.