Під Іловайськом тривають важкі бої - Ярош
12:37, 19 серпня 2014Політика
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Під Іловайськом тривають важкі бої, українські підрозділи несуть втрати.
Фото: Минобороны
Про це повідомляє лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.
"Йдуть важкі бої під Іловайськом. 50 бійців 9-го Окремого батальйону ДУК "ПС", в оперативному підпорядкуванні комбата "Дніпра" Юрія Берези, вже декілька днів гідно відстоюють честь Нації та Держави, знищуючи російських терористів-найманців. На жаль, українські підрозділи теж несуть втрати...", - написав Ярош.Читайте такожКомбат "Донбасу": Силовики контролюють дві третини Іловайська, бойовики тікають з міста
Він відзначив, що незважаючи на втрати серед українських вояків "перемога буде за нами".
Голова МВД Арсен Аваков повідомив, що Семена Семенченко було поранено під час бою за Іловайськ.
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