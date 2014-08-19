Під Іловайськом тривають важкі бої - Ярош

Про це повідомляє лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош.

"Йдуть важкі бої під Іловайськом. 50 бійців 9-го Окремого батальйону ДУК "ПС", в оперативному підпорядкуванні комбата "Дніпра" Юрія Берези, вже декілька днів гідно відстоюють честь Нації та Держави, знищуючи російських терористів-найманців. На жаль, українські підрозділи теж несуть втрати...", - написав Ярош.Читайте такожКомбат "Донбасу": Силовики контролюють дві третини Іловайська, бойовики тікають з міста

Він відзначив, що незважаючи на втрати серед українських вояків "перемога буде за нами".

Голова МВД Арсен Аваков повідомив, що Семена Семенченко було поранено під час бою за Іловайськ.