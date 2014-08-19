Меркель в суботу зустрінеться з Порошенком у Києві

Про це йдеться у повідомленні прес-секретар уряду Штеффена Зайберта.

Меркель планує зустрітися з Президентом України Петром Порошенко, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.Читайте такожМеркель виступає за продовження санкцій проти Росії

На зустрічі будуть обговорювати ситуацію, що склалася в Україні, відносини з Росією. Також мова піде про конкретні дії щодо підтримки України.

Як повідомляв УНІАН, Росія упродовж кількох місяців направляє на територію Донецької і Луганської областей бойовиків із числа громадян Росії, а також новітнє російське озброєння, зокрема, танки, артилерію і системи «Град». Окрім цього, з території Росії щодня обстрілюються позиції сил АТО.

Дії підтримуваних Росією бойовиків привели до жертв серед мирного населення і великої кількості біженців.

Експерти не виключали, що керівництво РФ розглядає можливість прямої агресії проти України під виглядом введення "миротворців" на Донбас.

За даними РНБО України, станом на 6 серпня Росія стягнула до кордону з Україною понад 20 тисяч військових.

15 серпня низка ЗМІ повідомили, що колона з 23 бойових машин, цистерн з пальним і автомобілів супроводу з російськими номерами перетнула кордон з Україною в районі КПП «Ізварине». Ці повідомлення супроводжуються відповідними фотографіями.