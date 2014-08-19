У Луганській області абоненти підключаються до мереж російських операторів мобільного зв'язку

Про це повідомили УНІАН у прес-службах найбільших українських мобільних операторів.

«Оскільки в Луганській області регулярно спостерігаються перебої в подачі електрики, які, у свою чергу, викликають збої в роботі місцевих базових станцій, то абонентські термінали автоматично підключаються до найближчих працюючих базових станцій», - пояснили у прес-службі оператора life:).

У компанії відзначили, що, враховуючи безпосередню близькість деяких населених пунктів Луганської та Донецької областей до кордону з РФ, мобільні телефони абонентів автоматично підключаються до устаткування російських операторів.

Читайте такожЛуганськ вже тиждень без світла, зв'язку та водиРазом з тим, директор із корпоративних зв'язків «Київстару» Михайло Шуранов повідомив, що в Донецькій і Луганській областях зараз працює зв'язок тільки українських телекомоператорів, а в містах, які розташовані поблизу державних кордонів України, іноді може виникати таке явище, як прикордонний роумінг.

«Оскільки базові станції телекомоператорів розташовані близько до кордонів, їх сигнали можуть досягати окремих населених пунктів інших держав. Цього не відбувається, якщо базові станції працюють на повну потужність. На жаль, через бойові дії на території області частина базових станцій вийшла з ладу, і швидко їх відновити неможливо», - сказав Шуранов.

За його словами, що для того щоб мобільні телефони абонентів не реєструвалися в роумінгу, слід відключити цю послугу, подзвонивши в кол-центр свого оператора або виконавши ручний вибір мереж українських операторів зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов з посиланням на місцевих жителів Краснодону Луганської області заявив, що телефонні номери українських мобільних операторів у місті працюють в режимі роумінгу. При цьому в місті почав працювати російський мобільний оператор «Білайн».