Україна занепокоєна порушеннями прав людини та свободи слова в Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Євген Перебийніс.

“В Україні глибоко занепокоєні ситуацією з правами людини та свободою слова в Росії, яка продовжує стрімко погіршуватися”, - сказав Перебийніс.

За його словами, російська влада продовжує діяти у «кращих» тоталітарних традиціях, жорстоко придушуючи інакомислення та застосовуючи політичні репресії проти опонентів.

Перебийніс зазначив, що проти не згодних із політикою Кремля застосовуються санкції - від залякувань до арештів.

“Так, 13 серпня антивоєнна акція пам'яті жертв збройного конфлікту в Україні, яка проходила біля Посольства України в Москві, закінчилася арештами 25 організаторів та учасників”, - нагадав Перебийніс.

Читайте такожКПРФ хоче повернути Росію до "нормальних часів Андропова"За його словами, днями в Краснодарі та Новосибірську російською владою було зірвано проведення протестних акцій проти застосування Росією подвійних стандартів у підходах до принципів “федералізації”, надмірної жорстокості законодавства, що обмежує базові права людини та поглиблення економічних проблем російських регіонів. На адресу активістів та їх родичів находяться погрози та залякування, проти окремих активістів висуваються безпідставні та надумані звинувачення.

“Ми стаємо свідками тотальної заборони в Росії на особисту думку, свободи зібрань та свободи слова. Практика залякування громадських активістів, застосування до них насильства, обмеження основоположних свобод свідчать про небезпечну тенденцію до згортання демократичних процесів в Російській Федерації”, - сказав Перебийніс.

За його словами, так звана російська демократія насаджується і в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

“Російська влада в судовому порядку закриває незалежні ЗМІ, забороняє свободу слова та зібрань, переслідує українських громадян, які не змирилися з окупацією”, - сказав він.

У зв'язку з цим МЗС України вимагає від російської влади припинити репресії проти власного народу, нарешті почути думку людей, не згодних з нинішньою політикою Кремля.

МЗС України також закликає міжнародне співтовариство дати належну оцінку таким діям.