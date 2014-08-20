Семенченко хоче взяти участь у визволенні Донецька

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Тільки що відвідав Семена в лікарні. Поранення він отримав дуже серйозні. Відразу кілька осколків. Але говорить тільки про обстановку на фронті і в батальйоні, зв'язковий постійно інформує його про бої в Іловайську", - пише журналіст.

Сам Семенченко обіцяє повернутися на передову як тільки зможе.

Читайте такожСеменченка нагородять орденом Богдана Хмельницького"Нехай вороги не сподіваються - як тільки я встану на ноги, я повернуся на передову. Сьогодні кожен наш успішний бій, кожна наша жертва наближає звільнення Донбасу від російських агресорів і терористів", - цитує його слова Бутусов.

"Я хочу взяти особисту участь у визволенні Донецька й інших українських міст. Президент мені подзвонив, наказав два тижні перебувати в спокої. Я сподіваюся, що вдасться втекти на фронт раніше. Слава Україні!", - завершив звернення Семенченко.