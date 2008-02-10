Яценюк: дострокових виборів не буде, навіть якщо 150 депутатів складуть мандати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що дострокових виборів не буде, навіть якщо 150 депутатів від Партії регіонів складуть свої мандати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

«Якщо вони (члени фракції Партії регіонів – УНІАН) складуть 150 мандатів, то їх (виборів – УНІАН) точно не буде в силу того, що тут розповсюджується пряма конституційна норма – на одних і тих же підставах ВР не може бути розпущена протягом одного року», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що саме складання 150 депутатами від НУ-НС та БЮТ своїх мандатів, слугувало підставою для проведення дострокових виборів 2007 року. «Тому складання мандатів – це ідея, яка є в багатьох політичних силах, але її не можна реалізувати протягом календарного року», - зауважив спікер.

За його словами, наразі навіть немає підстав для того, аби говорити про проведення дострокових виборів до ВР. «Більше того – я не бачу ні необхідності, ні можливості вести перемовини щодо проведення дочасних виборів», - сказав він.

Голова ВР переконаний, що це не привнесе додаткової стабільності. Крім того, він зазначив, що політичні сили сьогодні просто не готові ще до одних дострокових виборів. «Це так, відбувається брязкання зброєю», - сказав А.ЯЦЕНЮК.