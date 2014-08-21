"Укроборонпром" гальмує питання продажу МВС і Нацгвардії 10 танків - Геращенко

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.Читайте також«Укроборонпром» до жовтня передасть військовим перші броньовані «швидкі» на базі БТР-4Е

"Також державний концерн "Укроборонпром" гальмує питання про продаж МВС і Нацгвардії 10 танків, замовлених на заводі імені Малишева", - написав він.

Геращенко також повідомив, що в боях за Іловайськ загинули 19 українських силовиків, 46 - були поранені.