"Укроборонпром" гальмує питання продажу МВС і Нацгвардії 10 танків - Геращенко
13:00, 21 серпня 2014Політика
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"Укроборонпром" гальмує питання про продаж озброєння.
"Укроборонпром" гальмує питання про продаж озброєння. / Фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.Читайте також«Укроборонпром» до жовтня передасть військовим перші броньовані «швидкі» на базі БТР-4Е
"Також державний концерн "Укроборонпром" гальмує питання про продаж МВС і Нацгвардії 10 танків, замовлених на заводі імені Малишева", - написав він.
Геращенко також повідомив, що в боях за Іловайськ загинули 19 українських силовиків, 46 - були поранені.
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