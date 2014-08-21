Предметом переговорів у Мінську можу бути евакуація бойовиків до Росії - аналітик

Таку думку в коментарі УНІАН висловив аналітик Standard Bank, який займається ринками, що розвиваються, Тімоті Еш.

"Очевидно, що це добре, що вони можуть зустрітися та порозмовляти, але я не бачу, чому Порошенко на даний момент захоче вести переговори, коли українська армія перемагає. Порошенко, швидше за все, буде концентрувати свою увагу на близьких парламентських виборах", - сказав він.

"Дискусія може лише, швидше за все, стосуватися умов, на яких сепаратисти здадуться та, можливо, їхньої евакуації до Росії", - зауважив аналітик.

Читайте такожПорошенко їде в Мінськ з наміром домовлятися про мирНа його переконання, російська влада вже програла в Україні, і питанням залишається лише те, усвідомила вона це чи ні.

Як вважає Еш, бойовики втратили підтримку населення Донбасу, серед іншого, через крадіжки та мародерство, і пробудили в більшій частині українців почуття патріотизму та готовності відстоювати свою незалежність.

За його словами, будь-які спроби Росії відштовхнути Україну від західного світу та повернути під свою орбіту матимуть лише протилежний ефект.

"Українці тепер відчувають себе зобов'язаними захищати свою націю від російської агресії та відновити народ на базі принципів Майдану і реформ, визначених ЄС. Україна ніколи не буде такою, як раніше, через цей конфлікт, і немислимо, що Україна коли-небудь може повернутися до Росії", - вважає Еш.

Аналітик не виключив, що російська влада буде застосовувати всі можливі засоби, аби повернути Україну, але висловив переконання, що вони не матимуть такого ефекту, як раніше, наприклад, після Помаранчевої революції.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня у Мінську відбудеться зустріч президентів країн Митного союзу з президентом України Порошенком. Євросоюз на цій зустрічі представлятимуть верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та єврокомісар з питань торгівлі Карл Де Гухт.