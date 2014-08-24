Прем'єр-міністр привітав українців з Днем Незалежності

"У День головного свята нашої країни вітаю і низько вклоняюся всім, хто вкладає в Україну свою працю і інтелект, хто охороняє і захищає її від ворога, хто примножує її багатства і славу", - надписав Арсеній Яценюк на своїй сторінці в соцмережі.

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"Ми звертаємося до пам'яті поколінь українців, які пройшли по землі перед нами, боролися, творили і наближали нашу Незалежність. Ми порівнюємо себе з ними і прагнемо бути гідними їх. Ми стаємо розумнішими, сильнішими, сміливішими. Ніколи ще за роки нашої державності ми не піддавалися таким випробуванням. І ніколи ще ми не були такими згуртованими і впевненими в своїх силах. Ніколи ще нас не намагалися дискредитувати. І ніколи ще ми не відчували таку симпатію народів світу", - написав Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що українському народу вдалося перемогти диктатуру, яка здавалася нездоланною. "Він безсумнівно здолає не тільки агресора і його пособників, але і корупцію, некомпетентність, недбальство. У нас все вийде. Ми йдемо важким шляхом, але у правильному напрямку. І обов'язково утвердимося у тій частині світу, де людина наділена правом тільки тому, що є людиною, де гідність і свобода особистості - реальна цінність, найбільш шанована суспільством. Вічна пам'ять нашим воїнам, полеглим за свободу нашої країни", - підкреслив прем'єр-міністр.

Post by Арсеній Яценюк.