Червоний Хрест: Жителі Луганська - у критичному становищі, вони потребують допомоги

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), які вже кілька днів перебувають у Луганську, повідомляють про вкрай скрутне становище місцевих жителів.

Про це йдеться в повідомленні гуманітарної організації, передає Радіо Свобода.

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«Телефонні лінії та інші канали зв’язку в Луганську не працюють, тому отримання інформації від наших співробітників, які перебувають там кілька днів, є складним завданням», – наголосив керівник управління оперативної діяльності Червоного Хреста в Європі і Центральній Азії Лоран Корба.

«Очевидно, що місцеві жителі потребують допомоги. Продуктів і медикаментів бракує, доступ до чистої води вкрай ускладнений. Потрібно вживати термінових заходів із поліпшення ситуації, що склалася», – додав Корба.

Червоний Хрест продовжує діалог з представниками угруповання «ЛНР» про якнайшвидше отримання найменш захищеними жителями Луганська і околиць гуманітарної допомоги, наданої українською владою. Це стане можливим лише в разі, коли сторони конфлікту нададуть гарантії безпечного перевезення вантажу.

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За даними Червоного Хреста, місцева влада 22 серпня розпочала видачу отриманої з Росії гуманітарної допомоги. Організація використовує свій досвід оперативної діяльності для консультування місцевих органів влади при складанні планів роздачі допомоги.

Збройне насильство в Луганську викликає стурбованість співробітників Червоного Хреста, оскільки незрозуміло, чи зможуть люди без ризику для життя збиратися поблизу місць роздачі допомоги. Міжнародна гуманітарна організація закликає сторони конфлікту уникати нападів на цивільних.