У Севастополі на День Незалежності вийшли з прапорами України
21:19, 24 серпня 2014Політика
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У Криму відбулася акція на честь Дня Незалежності України.
Акція протесту в Севастополі / ТСН
Пікет в Севастополі проводили під постаментом, на якому до окупації півострова стояв пам'ятник гетьману Сагайдачному. Акція на честь Дня Незалежності України тривала лише кілька хвилин: перехожі одразу ж викликали поліцію.
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За законом окупантів, людина з прапором є правопорушником. Двох учасників затримали - їх звинувачують у проведення несанкціонованої акції.
Сьогодні за покладання квітів до пам'ятника Шевченку українців не заарештовували, але площу обнесли парканом, а в кущах знаходився водомет.
Кілька сміливців вийшли з прапорами України на акцію протесту в Севастополі
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