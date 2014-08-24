У Севастополі на День Незалежності вийшли з прапорами України

Пікет в Севастополі проводили під постаментом, на якому до окупації півострова стояв пам'ятник гетьману Сагайдачному. Акція на честь Дня Незалежності України тривала лише кілька хвилин: перехожі одразу ж викликали поліцію.

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За законом окупантів, людина з прапором є правопорушником. Двох учасників затримали - їх звинувачують у проведення несанкціонованої акції.

Сьогодні за покладання квітів до пам'ятника Шевченку українців не заарештовували, але площу обнесли парканом, а в кущах знаходився водомет.