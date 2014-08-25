Силовики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою: знищено 7 танків, 6 бронемашин та 80 найманців

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"Знищено близько 40 осіб 3 БМП та 1 танк внаслідок ураження командного пункту батальйонної тактичної групи ворога. Знищено 5 танків, 6 ББМ, 1 БМ-21 “Град”, 1 гаубицю та близько 80 російських найманців в результаті обстрілу колони під Оленівкою. Трішки згодом, там же під Оленіковкою в результаті бою знищено 2 танки та 1 бойову машину десанта", - йдеться у повідомлені штабу.Читайте такожВ Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили 90 бойовиків - штаб

Загалом, знищено близько 250 російських найманців, 8 танків ворога, 10 бойових броньованих машин, 3 БМ-21 “Град”, 1 гаубицю.