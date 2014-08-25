Силовики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою: знищено 7 танків, 6 бронемашин та 80 найманців
08:18, 25 серпня 2014Політика
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Незважаючи на активізацію ворога, його контратаки, сили АТО продовжують утримувати зайняті позиції, та завдавати терористам значних втрат. Загалом, знищено близько 250 російських найманців, 8 танків ворога, 10 бойових броньованих машин, 3 БМ-21 “Град”, 1 гаубицю.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.
"Знищено близько 40 осіб 3 БМП та 1 танк внаслідок ураження командного пункту батальйонної тактичної групи ворога. Знищено 5 танків, 6 ББМ, 1 БМ-21 “Град”, 1 гаубицю та близько 80 російських найманців в результаті обстрілу колони під Оленівкою. Трішки згодом, там же під Оленіковкою в результаті бою знищено 2 танки та 1 бойову машину десанта", - йдеться у повідомлені штабу.Читайте такожВ Іловайську батальйони "Донбас" та "Кривбас" знищили 90 бойовиків - штаб
Загалом, знищено близько 250 російських найманців, 8 танків ворога, 10 бойових броньованих машин, 3 БМ-21 “Град”, 1 гаубицю.
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