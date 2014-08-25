Голова ОБСЄ засудив "парад" у Донецьку

Про це повідомляє РИА Новости.

У День Незалежності України терористи ДНР провели свій "парад", під час якого, зокрема, по центру міста під конвоєм бойовиків пройшла колона полонених українських силовиків.

"Все це неприйнятне положення справ і має бути негайно припинено", - йдеться в тексті виступу Буркхальтер в Таллінні, опублікованому на офіційному сайті уряду Швейцарії.

Читайте також"Парад" військовополонених у Донецьку підтверджує, що Україна має справу з терористами - польський генералВін нагадав, що сотні людей в Україні перебувають в заручниках.

Також Буркхальтер висловив співчуття родині почесного консула Литви в Луганську Миколі Зеленцю, про викрадення і вбивство якого повідомив в п'ятницю глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Я рішуче засуджую викрадення і вбивство почесного консула Литви в Луганську. Відповідальні за цей злочин повинні понести покарання і постати перед правосуддям. Від імені керівництва ОБСЄ я хочу передати щирі співчуття родині консула", - сказав Буркхальтер.