ЗМІ: Серед учасників "параду заручників" у Донецьку були військовослужбовці 30-ї та 51-ї бригад

Як повідомляє ТСН, волонтер Костянтин Зінкевич із Володимира-Волинського Волинської області упізнав на фото бійців із 51-ої бригади, котрі потрапили в полон до терористів "ДНР".

Читайте такожМіноборони з'ясує, чи були на "параді" полонених у Донецьку українські військовослужбовці"Подивився фото наших полонених у Донецьку. Добре, що не лише Сахневич (офіцер 51-ї бригади - ред.) живий. Дякувати Богу!", - написав волонетер у Facebook, розповідаючи про стан справ у 51-ї окремій механізованій бригаді, котра у мирні дні базується у Володимир-Волинську Волинської області.

Як пише Українська правда, журналіст ТСН Андрій Цаплієнко опублікував список із 19 прізвищ людей, що брали участь у "параді". За його даними, це переважно військовослужбовці 30-ї ОМБР. Однак пізніше він видалив свій пост.