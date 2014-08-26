Бойовики "парадом полонених" у Донецьку засвідчили власну нікчемність - МЗС Чехії
10:46, 26 серпня 2014Політика
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Чехія заявила, що подібне ставлення до українських військовополонених у Донецьку було неприпустимим.
REUTERS
Міністерство закордонних справ Чехії засудило проведення проросійськими бойовиками «параду українських полонених» в Донецьку 24 серпня і назвало це свідченням їхньої нікчемності.
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Як ідеться у заяві міністерства, текст якої є у розпорядженні УНІАН, «порушення проросійськими бойовиками права полонених на гідне ставлення у Донецьку було неприпустимим та нікчемним».
Чеське МЗС також засудило викрадення та жорстоке вбивство терористами почесного консула Литви в Луганську Миколи Зеленця і висловило співчуття його близьким.
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