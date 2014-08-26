Сьогодні у Мінську вирішується доля світу та Європи - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив, виступаючи на цій зустрічі.

«Сьогодні в Мінську, безумовно, вирішується доля світу і доля Європи. Саме так я оцінюю потенціал нашої зустрічі. Ми маємо разом знайти єдино правильне рішення, від якого залежить не багато-не мало - мир на континенті... Я б хотів, щоб в результаті сьогоднішньої зустрічі ми наблизилися до спільного розуміння кількох найважливіших речей, перш за все, це повага суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, у тому числі України», - підкреслив Порошенко.Читайте такожПорошенко потиснув руку Путіну

Президент України подякував усім учасникам зустрічі за участь.

Як повідомляв УНІАН, в Мінську на зустрічі присутні Порошенко, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

У зустрічі беруть участь і голова європейської дипломатії Кетрін Ештон, єврокомісар Гюнтер Еттінгер і Карл де Гухт.

На цій зустрічі сторони мають намір досягти домовленостей щодо вирышення військового конфлікту на Донбасі, а також провести переговори у сфері енергетики і торгових відносин в рамках підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС.