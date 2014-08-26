Завершилася двостороння зустріч Порошенка з Путіним

23:27, 26 серпня 2014
Політика
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Двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним завершилася.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч тривала понад дві години.

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Читайте такожУкраїнська правдаЯк повідомляв УНІАН, зустріч двох президентів розпочалася після перемовин у форматі Україна-ЄС-"Євразійська трійка" у Мінську.

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