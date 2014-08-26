Завершилася двостороння зустріч Порошенка з Путіним
23:27, 26 серпня 2014Політика
0 0
Двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним завершилася.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч тривала понад дві години.
Читайте такожЗМІ: наступні переговори Порошенка і Путіна можуть пройти в Анкарі
Читайте такожУкраїнська правдаЯк повідомляв УНІАН, зустріч двох президентів розпочалася після перемовин у форматі Україна-ЄС-"Євразійська трійка" у Мінську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter