Президент Франції вважає неприйнятним вторгнення російських військових в Україну

Президент Франції Франсуа Олланд прокоментував інформацію про вторгнення військових російської армії на територію України.

"Якщо з'ясується, що російські військові присутні на українській землі, це буде нестерпно і неприйнятно", - заявив французький президент на зустрічі із французькими дипломатами у Парижі у четвер, 28 серпня, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Reuters.

"Європа буде зберігати (санкції. - Ред.) і навіть збільшуватиме їх, якщо ескалація зростатиме", - наголосив Франсуа Олланд.

При цьому він додав, що хотів би уникнути такого розвитку ситуації, тому що санкції не відповідають "ані нашим інтересам, ані інтересам Росії".

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"Росія не може сподіватися на те, що у ХХІ столітті вона усе ще буде потугою, яка не поважає правил", - зазначив французький політик.

Нагадаємо, що посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив про те, що Росія спрямувала новітні системи протиповітряної оборони на Схід України.

"Тепер більша кількість російських військ безпосередньо залучена до військових дій на території України,"- написав американський дипломат на своїй сторінці у Twitter