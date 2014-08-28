Посол США: Росія перекинула на Донбас новітні системи ППО

Росія перекинула на Донбас новітні системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт у Twitter.

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«Росія направила новітні системи ППО, включаючи і Панцир-С1, на схід України й тепер безпосередньо бере участь у бойових діях», - написав посол.

Отже тепер, зазначив Пайєтт, усе більша кількість російських військ безпосередньо бере участь у військових діях на території України.