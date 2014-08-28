Польща ліквідувала консульство в Севастополі

15:19, 28 серпня 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ Польщі прийняло рішення ліквідувати консульське представництво в окупованому Росією Севастополі.

Польша ликвидировала консульство в Севастополе / Wikipedia / фото Olek Remesz

Про це йдеться в повідомленні на сайті польського міністерства. "Міністр закордонних справ вирішив ліквідувати польське консульство в Севастополі. Призупинення його діяльності, яка тривало з весни, могло мати лише тимчасовий характер. Найчастіше призупинення викликане тимчасовими труднощами. Однак очевидно, що консульство не зможе виконувати свою місію в рамках українського права тривалий час", - сказав прес-секретар відомства Марчін Войчеховський.

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