Польща ліквідувала консульство в Севастополі
15:19, 28 серпня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ Польщі прийняло рішення ліквідувати консульське представництво в окупованому Росією Севастополі.
Польща ліквідувала консульство в Севастополі / Wikipedia / фото Olek Remesz
Про це йдеться в повідомленні на сайті польського міністерства. "Міністр закордонних справ вирішив ліквідувати польське консульство в Севастополі. Призупинення його діяльності, яка тривало з весни, могло мати лише тимчасовий характер. Найчастіше призупинення викликане тимчасовими труднощами. Однак очевидно, що консульство не зможе виконувати свою місію в рамках українського права тривалий час", - сказав прес-секретар відомства Марчін Войчеховський.
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