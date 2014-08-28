Всі силові структури Донецької області переведені в режим повної готовності.

"Правоохоронним органам поставлено завдання охороняти громадський порядок у режимі посиленого патрулювання і забезпечувати безпеку громадян", - йдеться в повідомленні Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).

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На екстреній нараді з силовиками голова Донецької ОДА Сергій Тарута доручив посилити охорону громадського порядку в регіоні. "На нараді обговорювалася тактична взаємодія правоохоронних органів зі збройними силами України та батальйонами територіальної оборони на тлі агресії армії Росії", - наголошується в повідомленні.