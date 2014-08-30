Семенченко: Бійці АТО під Іловайськом не здалися. Ведуться переговори з російськими військовими

00:41, 30 серпня 2014
Політика
2 0

Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко повідомив, що бійці "Донбасу", "Кривбасу" і "Криворіжжя", які перебувають в оточенні під Іловайськом, не здалися російським військовим.

Семен Семенченко / Фото: УНИАН

Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан в Фейсбук.

"Доповідаю: Донбас не здався, не здалися також 10 бійців з Криворіжжя, 23 з Кривбасом. Поранених передали російським десантникам під офіцерське слово. Я повідомив міністра ВД і Президента", - сказав Семенченко.

Читайте такожСили АТО під Іловайськом відбили атаку російських танків та взяли 12 полонених - Семенченко

"Я не пишу, тому що за умовами переговорів я не повинен нічого поки коментувати. Як буде рішення-сповіщу через прес-службу", - додав він

Раніше на Фейсбуці прес-служби "Донбасу" повідомлялося, що російські війська під Іловайском  вимагають від сил антитерористичної операції здатися до 6 ранку інакше будуть знищені. Згодом повідомлення зі сторінки видалили

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter