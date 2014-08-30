Семенченко: Бійці АТО під Іловайськом не здалися. Ведуться переговори з російськими військовими

Про це повідомляється на сторінці спільноти Євромайдан в Фейсбук.

"Доповідаю: Донбас не здався, не здалися також 10 бійців з Криворіжжя, 23 з Кривбасом. Поранених передали російським десантникам під офіцерське слово. Я повідомив міністра ВД і Президента", - сказав Семенченко.

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"Я не пишу, тому що за умовами переговорів я не повинен нічого поки коментувати. Як буде рішення-сповіщу через прес-службу", - додав він

Раніше на Фейсбуці прес-служби "Донбасу" повідомлялося, що російські війська під Іловайском вимагають від сил антитерористичної операції здатися до 6 ранку інакше будуть знищені. Згодом повідомлення зі сторінки видалили