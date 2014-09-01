Нємцов: Путін домагається розчленування України

Таку думку висловив один з лідерів російської опозиції Борис Нємцов на своїй сторінці у Facebook.

"Путін домагається розчленування України і створення на сході країни маріонеткової держави Новоросія з повним економічним і політичним контролем з Кремля. Заради цієї мети він ввів війська, включаючи десантників і кадирівців, поставляє на схід зброю і бойову техніку, заради цієї мети прирік Росію на ізоляцію та санкції", — зазначив Нємцов.

Опозиціонер переконаний, що головна ціль - утримання влади та коштів за будь-яку ціну.

Україна, на думку Нємцова, обрала діаметрально протилежний, порівняно з курсом Кремля, вектор розвитку.

Читайте такожНємцов: Путін грубо порушив Конституцію. Це підстава для відмови його від посади

"Україна дала приклад антикримінальної революції, що повалила злодія-президента. Крім того, Україна вибрала європейський шлях, що припускає верховенство закону, демократію і змінюваність влади. Успіх України на цьому шляху - пряма загроза влади Путіна, який вибрав прямо протилежний курс-режим довічної влади, свавілля та корупції", - додав він.

Крім того Нємцов заперечує тезу Пєскова, який заявив, що слова Путіна про

"державність Південного-Сходу України" журналісти неправильно зрозуміли.

"Слова Пєскова, що Путіна не так зрозуміли про державність сходу України, всерйоз сприймати не треба. Він постійно говорить нісенітниці. Типу, Путін одружений на Росії... Читати по-російськи ми вміємо і без нього. Ще раз. Путін: "Потрібно приступити до переговорів про політичну організацію суспільства і державності на південному сході України". Кінець цитати", — написав Нємцов.