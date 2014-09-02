"УДАР" піде на парламентські вибори разом з Блоком Порошенка

Про це повідомив у вівторок лідер фракції "УДАР" Віталій Ковальчук, передає Українська правда.

Він нагадав, що 29 березня Віталій Кличко і Петро Порошенко підписали "меморандум про єднання".Читайте такожПорошенко закликає після виборів створити коаліцію демократичних сил

"Це декларує нашу спільну політичну діяльність, спільна участь у виборах в Верховну Раду. Єдине, що сьогодні обговорюється формат, тривають консультації, в результаті яких оголосять після їх завершення".

Як відомо, на з'їзді 27 серпня партію Порошенка "Солідарність" перейменували в "Блок Петра Порошенко", а очолив її Юрій Луценко.