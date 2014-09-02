"УДАР" піде на парламентські вибори разом з Блоком Порошенка
12:50, 02 вересня 2014Політика
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"УДАР" Віталія Кличка піде на парламентські вибори разом з Блоком Петра Порошенка.
"УДАР" піде на парламентські вибори разом з Блоком Порошенко
Про це повідомив у вівторок лідер фракції "УДАР" Віталій Ковальчук, передає Українська правда.
Він нагадав, що 29 березня Віталій Кличко і Петро Порошенко підписали "меморандум про єднання".Читайте такожПорошенко закликає після виборів створити коаліцію демократичних сил
"Це декларує нашу спільну політичну діяльність, спільна участь у виборах в Верховну Раду. Єдине, що сьогодні обговорюється формат, тривають консультації, в результаті яких оголосять після їх завершення".
Як відомо, на з'їзді 27 серпня партію Порошенка "Солідарність" перейменували в "Блок Петра Порошенко", а очолив її Юрій Луценко.
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