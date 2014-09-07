Бойовики погрожують силам АТО відкрити вогонь на ураження "у випадку продовження провокацій"

В терористичній організації "ДНР" заявили, що збираються вести вогонь на ураження, якщо українські військові"продовжать провокації", передає російське агентство РИА Новости.

Читайте такожРНБО: Незважаючи на обстріли бойовиками сил АТО, режим перемир'я триватиме

"Судячи з усього, Порошенко не управляє своїми військами повністю. Мета перемир'я для Києва - перегрупуватися та завдати нам удару. Ми готові до цього. У випадку продовження провокацій я буду змушений віддати наказ, щоб вівся вогонь на ураження", - заявив бойовик Володимир Кононов, який вважає себе "міністром оборони" у терористичній організації.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на досягнуту в Мінську домовленість про перемир'я, бойовики і російські військові продовжують обстріли позицій сил української армії.

Читайте такожУ мережі з’явились фото наслідків нічного обстрілу Маріуполя бойовиками

Зокрема, ввечері 6 вересня були обстріляні позиції українських сил біля Станиці Луганської, Донецького, Золотого, Дебальцева.

Як повідомлялося, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню. Президент України віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18:00 у цей день.